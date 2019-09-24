Месси похвалил 16-летнего Фати: когда увидел его в первый раз, сразу приметил

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оценил игру 16-летнего форварда каталонцев Ансу Фати, который уже успел забить 2 гола в 4 матчах Ла Лиги.

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