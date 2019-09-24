Месси похвалил 16-летнего Фати: когда увидел его в первый раз, сразу приметил
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оценил игру 16-летнего форварда каталонцев Ансу Фати, который уже успел забить 2 гола в 4 матчах Ла Лиги.
Фото: instagram.com
"Когда я увидел Фати в первый раз, сразу его приметил. Ему необходимо поступательное развитие, так как пока Ансу всего лишь 16 лет. У него отличный потенциал, чтобы стать сильным футболистом, мы должны ему в этом помогать", — цитирует Месси Goal.
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