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Мерсон: Месси не заслужил приз, его победа в голосовании — это полный цирк

Бывший футболист "Арсенала", а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон выразил недоумение победой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку года по версии ФИФА.
фото: Claudio Villa/Getty Images
"Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привёл "Барселону" к победе в Лиге чемпионов. Сколько голов он забил "Алавесу"? Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал что-то особенное. Он помог "Ливерпулю" выиграть Лигу чемпионов. "Барселона" хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть – Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования – посмешище. Полный цирк.

Знаете, почему Месси выиграл приз? Потому что награду начали вручать в 2016 году, и в первые два раза её получал Роналду, а в прошлом году – Модрич. Так что им пришлось отдать приз Месси. Что должен сделать ван Дейк? Он вывел Нидерланды в финал Лиги наций… Не могу поверить. Он вывел их на другой уровень. Месси не сделал этого в "Барселоне" в прошлом году. Он вообще никогда не делал этого, он просто делал то же, что и обычно. Если тренер получает награду, то как этого не происходит с его игроком?" — цитирует Мерсона Metro.

"Чемпионат"


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Теги: Месси Ла Лига Барселона
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