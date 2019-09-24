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Василий Уткин: эпоха Месси и Роналду не обрывается, а плавно заканчивается

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал победу Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку сезона The Best.
Фото: РИА Новости
"Я уже писал и говорил о персоне Ван Дейка в этом сезоне. Он годится в герои, но при том, что он отличный игрок и год вполне ассоциируется с ним, он ценен в качестве лауреата главной личной награды года в двух смыслах: как символ командности игры Ливерпуля, лучшей команды года, и как символ же окончания эпохи полного доминирования Месси и Роналду.

Собственно, итоги премии примерно эти два смысла и обозначили. С поправкой на то, что эпоха Месси/Роналду не обрывается, а плавно заканчивается.

Остается добавить, что такие премии в нынешнем виде, конечно, очень инерционны. Тренеры, капитаны и болельщики не могут нормально отделять понятия "лучший", "любимый" и "лучший именно в этом году".

Это журналистские задачи - формулировать такие смыслы. И премия главная, Золотой Мяч, тоже придумана журналистами, и по итогам их профессиональной оценки вручалась много лет. Собственно, журналисты выбрали ван Дейка.

Но если говорить о том, как бы проголосовал я, то я в этом году выбрал бы Месси", - написал Уткин.


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Теги: Ла Лига Месси Барселона Уткин Серия А Роналду Ювентус
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