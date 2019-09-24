"Приз Месси как лучшему игроку по версии FIFA, который ничего не выиграл со своими командами (клубом и сборной) и запомнился провалом в полуфинале Лиги чемпионов, окончательно и бесповоротно дискредитирует подобное награждение", - написал комментатор в своём твиттере.
Коллега Черданцева Константин Генич не согласился с этим мнением: "Приз индивидуальный, а если рассматривать сезон, как индивидуальную награду - Месси провёл его восхитительно. Не спорю, Ван Дейк заслуживал не меньше, но если за него проголосовали только журналисты, а за Месси тренеры и игроки, то где уж тут дискредитация?" - спросил Генич.
Черданцев остался при своём мнении: "Футбол командный вид спорта. Поэтому при всех прочих равных следует иметь ввиду успехи и клуба номинанта. Голосование же говорит о том,что тренеры и игроки не смотрят футбол кроме своих матчей и голосуют за тех, кто им в принципе нравится. Месси великий. Но не лучший в этом году", - заявил Черданцев.
Месси снова лучший, но ван Дейк возьмёт «Золотой мяч»? ФИФА вручила свои награды
Георгий Черданцев: приз Месси окончательно и бесповоротно дискредитирует награждение FIFA
Известный телекомментатор Георгий Черданцев остался недоволен итогами премии The Best, на которой приз лучшего игрока по версии FIFA получил Лионель Месси.
Кадр из эфира: "Матч ТВ"
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