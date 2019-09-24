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Месси вернулся в стартовый состав "Барселоны"

Лучший футболист года по версии ФИФА, пропустивший начало чемпионата Испании из-за травмы, впервые в сезоне выйдет в стартовом составе "Барселоны". Это произойдёт в домашней игре с "Вильярреалом".

"Барселона": тер Стеген - Семеду, Лангле, Пике, Фирпо - Серджи Роберто, Бускетс, Артур - Гризманн, Суарес, Месси.

"Вильярреал": Асенхо - Пенья, Альбиоль, Кинтилья, Пау Торрес - Онтиверос, Чуквуэзе, Замбо-Ангисса, Иборра, Касорла - Жерар Морено.


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Теги: Месси Барселона Вильярреал
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