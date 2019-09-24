"Барселона" победила "Вильярреал", Месси был заменён в перерыве

Чемпионат Испании



6 тур

"Барселона" - "Вильярреал" - 2:1



Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 - Касорла, 44.

Признанный ФИФА лучшим футболистом года аргентинец наконец вернулся в стартовый состав после травмы и уже на 6-й минуте результативно ассистировал Антуану Гризманну, однако на второй тайм не вышел. По ходу матча медперсонал "Барселоны" оказывал Месси помощь.: тер Штеген, Пике, Лангле, Фирпо, Семеду, Бускетс, Роберто (Де Йонг, 63), Артур, Гризманн, Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78).: Асенхо, Торрес, Альбиоль, Кинтилья, Пенья, Иборра, Замбо-Ангисса, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Экамби, 57), Чуквуэзе, Морено (Гомес, 68).: Роберто, 26, Гризманн, 47, Замбо-Ангисса, 72, Альбиоль, 81, Фирпо, 82.