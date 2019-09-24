"Барселона" победила "Вильярреал", Месси был заменён в перерыве

Чемпионат Испании
6 тур
6 тур
"Барселона" - "Вильярреал" - 2:1
Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 - Касорла, 44.
Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 - Касорла, 44.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Фирпо, Семеду, Бускетс, Роберто (Де Йонг, 63), Артур, Гризманн, Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78).
"Вильярреал": Асенхо, Торрес, Альбиоль, Кинтилья, Пенья, Иборра, Замбо-Ангисса, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Экамби, 57), Чуквуэзе, Морено (Гомес, 68).
Предупреждения: Роберто, 26, Гризманн, 47, Замбо-Ангисса, 72, Альбиоль, 81, Фирпо, 82.