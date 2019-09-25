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Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора "Барселоны"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба, публично заявив об этом в твиттере.

В последнее время в СМИ часто спекулировали на эту тему, а в начале сентября президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу подтвердил, что Пуйоль может получить данную должность.

"В последние недели были опубликованы различные новости о моем возможном возвращении в "Барселону" в качестве спортивного директора. Вот почему я чувствую себя обязанным сообщить о своем решении.

Подумав, я решил не принимать предложение клуба. Это было непростое решение, учитывая, что я всегда говорил, что хотел бы вернуться туда, что считаю своим домом, но разнообразные личные проекты, в которые я погружаюсь, мешают мне в данный момент полностью посвятить себя этой должности.

Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, за предложенную мне столь ответственную должность", — написал Пуйоль.

Sport24.ru


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Теги: Пуйоль Барселона Ла Лига
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