Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора "Барселоны"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба, публично заявив об этом в твиттере.В последнее время в СМИ часто спекулировали на эту тему, а в начале сентября президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу подтвердил, что Пуйоль может получить данную должность."В последние недели были опубликованы различные новости о моем возможном возвращении в "Барселону" в качестве спортивного директора. Вот почему я чувствую себя обязанным сообщить о своем решении.Подумав, я решил не принимать предложение клуба. Это было непростое решение, учитывая, что я всегда говорил, что хотел бы вернуться туда, что считаю своим домом, но разнообразные личные проекты, в которые я погружаюсь, мешают мне в данный момент полностью посвятить себя этой должности.Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, за предложенную мне столь ответственную должность", — написал Пуйоль.