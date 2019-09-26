Зинедин Зидан: с каждым днем "Реал" выглядит все лучше

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 6-го тура Ла Лиги с "Осасуной" (2:0)."Мы верим в то, что делаем. Многого добиваются со спокойствием и трудом. Мы не были так уж плохи до этого, но мы и не очень хороши прямо сейчас.Очень рад за Винисиуса. Не забывайте, что ему всего 18 лет. Всегда стараюсь доверять ему. Ему очень был нужен этот гол. Рад и за Родриго — он прекрасный парень. Его умение контролировать мяч определяет его как игрока. Родриго провел на поле всего две минуты, а потом так принял мяч и здорово забил.С каждым днем мы выглядим все лучше. Постараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мы с мячом.Да, мы лидеры, но это ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем. Очень доверяю своей команде, у нас 25 очень хороших игроков, и они показали это сегодня", — цитирует Зидана El Chiringuito TV.