Дани Алвес: для Неймара счастьем является игра за "Барселону"

Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес поделился мнением о своём соотечественнике, форварде "ПСЖ" Неймаре.В межсезонье нападающий хотел перейти в "Барселону", но трансфер так и не состоялся. По мнению Алвеса, Неймар всё равно будет несчастлив в парижском клубе."Когда человек где-то счастлив, он хочет вернуться в то место. Я думаю, что именно это пытался сделать Неймар. Для него счастьем является игра за "Барселону", - цитирует Дани Алвеса Globo Esporte.Помимо "Барселоны" на Неймара, по слухам, претендовал "Реал". Но парижане, как сообщают ряд СМИ, больше хотят приобрести одноклубника бразильца, Килиана Мбаппе.Неймар из-за трансферной саги пропустил начало сезона, но затем вышел на поле и принёс своей команде победы в двух матчах, забивая на последних минутах.