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Эден Азар: хотел бы, чтобы в фильме обо мне главная роль досталась Брэду Питту

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар в интервью официальному сайту "королевского клуба" ответил на несколько вопросов о себе в преддверии дерби с "Атлетико" в 7-м туре испанской Примеры.

— Опиши дерби одним словом.

— Сумасшествие.

— Какого артиста ты хотел бы воскресить?

— Джонни Холлидея. Он известный певец.

— Если бы о тебе сняли фильм, какого актёра ты выбрал бы на главную роль?

— Брэд Питт.

— Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправился?

— В будущее.

— Какой твой любимый гол в истории футбола?

— Удар с лёта Зинедина Зидана в матче с "Байером".

— Существуют ли инопланетяне?

— Нет.

— Хотел бы жить вечно?

— А почему нет?

— В какого животного ты хотел бы перевоплотиться?

— В льва.

— Твой любимый фрукт.

— Манго.

— Мексиканская еда или японская?

— Японская.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Азар Реал Ла Лига
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