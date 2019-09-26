Эден Азар: хотел бы, чтобы в фильме обо мне главная роль досталась Брэду Питту

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар в интервью официальному сайту "королевского клуба" ответил на несколько вопросов о себе в преддверии дерби с "Атлетико" в 7-м туре испанской Примеры.— Сумасшествие.— Джонни Холлидея. Он известный певец.— Брэд Питт.— В будущее.— Удар с лёта Зинедина Зидана в матче с "Байером".— Нет.— А почему нет?— В льва.— Манго.— Японская.