Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар в интервью официальному сайту "королевского клуба" ответил на несколько вопросов о себе в преддверии дерби с "Атлетико" в 7-м туре испанской Примеры.
— Опиши дерби одним словом.
— Сумасшествие.
— Какого артиста ты хотел бы воскресить?
— Джонни Холлидея. Он известный певец.
— Если бы о тебе сняли фильм, какого актёра ты выбрал бы на главную роль?
— Брэд Питт.
— Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправился?
— В будущее.
— Какой твой любимый гол в истории футбола?
— Удар с лёта Зинедина Зидана в матче с "Байером".
— Существуют ли инопланетяне?
— Нет.
— Хотел бы жить вечно?
— А почему нет?
— В какого животного ты хотел бы перевоплотиться?
— В льва.
— Твой любимый фрукт.
— Манго.
— Мексиканская еда или японская?
— Японская.
"Чемпионат.сом"
Эден Азар: хотел бы, чтобы в фильме обо мне главная роль досталась Брэду Питту
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»