Зинедин Зидан: с ходом сезона Азар станет тем игроком, которого мы хотим видеть в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан встал на защиту вингера команды Эдена Азара.Бельгиец был приобретен летом 2019 года у "Челси" за 100 млн евро. Азар прибыл в расположение своего нового клуба в плохой физической форме, а во время предсезонки получил травму. Восстановившись, Эден успел провести 3 матча за сливочных, не отметившись при этом результативными действиями."Послушайте, мы знаем о классе нашего футболиста. Знаем мы и то, что он принесет пользу команде.Все ждут от него многого, и он сам это знает. Но мы поддерживаем его, он с нами. Я уверен, что с ходом сезона он станет тем игроком, которого мы хотим видеть в этой команде", — цитирует Зидана AFP.