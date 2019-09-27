"Барселона" продлила контракт с Карлесом Пересом

Подписание нового соглашения состоялось сегодня утром в офисе клуба в присутствии президента сине-гранатовых Хосеп Марии Бартомеу и других руководителей каталонцев.
Карлес Перес дебютировал за "Барселону" в конце прошлого сезона. В сезоне-2019/20 он сыграл в пяти из шести матчей испанской Ла Лиги и отметился голом в ворота "Бетиса".
[?LTIMA HORA] ?— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 27, 2019
Ampliaci? del contracte de Carles P?rez
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Sport24.ru