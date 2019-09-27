"Барселона" продлила контракт с Карлесом Пересом

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Ampliaci? del contracte de Carles P?rez



Tots els detalls ? https://t.co/aVHpVAefPG pic.twitter.com/dmtu1Z9a1R — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 27, 2019

"Барселона" объявила о продлении контракта с нападающим Карлесом Пересом на два сезона. Новое соглашение 21-летнего испанца с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.Подписание нового соглашения состоялось сегодня утром в офисе клуба в присутствии президента сине-гранатовых Хосеп Марии Бартомеу и других руководителей каталонцев.Карлес Перес дебютировал за "Барселону" в конце прошлого сезона. В сезоне-2019/20 он сыграл в пяти из шести матчей испанской Ла Лиги и отметился голом в ворота "Бетиса".