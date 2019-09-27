Альваро Мората не сыграет против "Реала". Апелляция на дисквалификацию форварда отклонена

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората не сыграет в мадридском дерби против своего бывшего клуба — "Реала". Это стало известно после того, как дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил апелляцию "Атлетико" на дисквалификацию форварда.Напомним, Мората получил 2 желтые карточки в матче 6-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (победа "Атлетико" со счетом 2:0), после чего был удален с поля. "Атлетико" просил отменить второе из предупреждений, что позволило бы футболисту сыграть против "Реала".Отклоненная апелляция означает, что Мората пропустит 1 игру чемпионата Испании, а "Атлетико" будет оштрафован на 350 евро.