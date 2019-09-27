Симеоне заявил, что предпочтет победу над "Реалом" триумфу в Лиге чемпионов

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов накануне мадридского дерби — в 7-м туре чемпионата Испании рохибланкос примут на своем поле "Реал".— Победить в дерби, потому что это наша следующая игра. Дальше ближайшей игры мы не заглядываем.— Такие матчи обычно получаются равными. Обычно маленькие детали способны качнуть весы в одну или другую сторону. За последние матчи "Реал" прибавил. У них классный состав, отличный тренер. Мы же хотим играть так, чтобы матч развивался по нашему сценарию, — цитирует Симеоне AS.