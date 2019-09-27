Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов накануне мадридского дерби — в 7-м туре чемпионата Испании рохибланкос примут на своем поле "Реал".
— Вы предпочли бы выиграть Лигу чемпионов или победить в мадридском дерби?
— Победить в дерби, потому что это наша следующая игра. Дальше ближайшей игры мы не заглядываем.
— Кто завтра будет фаворитом?
— Такие матчи обычно получаются равными. Обычно маленькие детали способны качнуть весы в одну или другую сторону. За последние матчи "Реал" прибавил. У них классный состав, отличный тренер. Мы же хотим играть так, чтобы матч развивался по нашему сценарию, — цитирует Симеоне AS.
Sport24
Симеоне заявил, что предпочтет победу над "Реалом" триумфу в Лиге чемпионов
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