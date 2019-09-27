Хоакин Санчес вышел на второе место по числу проигранных матчей в истории Ла Лиги

"Бетис" на выезде был разгромлен "Вильярреалом" в матче 7-го тура Ла Лиге. Встреча, состоявшаяся 27 сентября на "Эстадио де ла Серамика", завершилась поражением севильского клуба со счетом 1:5.В составе "Бетиса" в стартовом составе вышел и отыграл 80 минут 38-летний полузащитник Хоакин Санчес. Для опытнейшего испанца это поражение стало 175-м в Примере. Хоакину теперь принадлежит второе место в списке игроков с наибольшим числом поражений в высшем дивизионе чемпионата Испании. Чаще него в Примере проигрывал лишь экс-игрок "Реала Сосьедад" и "Бетиса" Хосе Рамон Эснаола — 178 поражений. Третье место у бывшего полузащитника "Осасуны" Франсиско Пуньяля — 174 поражения.Хоакин на протяжении карьеры провел 524 матча в Ла Лиге. Выступал за "Бетис", "Валенсию" и "Малагу".