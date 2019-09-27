» » "Реал" через год будет конкурентом "Барселоны" в борьбе за Фабиана Руиса

"Реал" через год будет конкурентом "Барселоны" в борьбе за Фабиана Руиса

Мадридский "Реал" летом 2020 года попробует приобрести полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

Таким образом, "сливочные" составят конкуренцию "Барселоне", которая также заинтересована в услугах 23-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что "Наполи" минувшим летом отказался продавать Руиса "Реалу" за 45 млн евро. Итальянский клуб пытается продлить контракт с хавбеком и намерен поднять ему зарплату до 3 млн евро в год.

Руис перешел в неаполитанский клуб из "Бетиса" в июле 2018 года. В сезоне-2018/19 полузащитник провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт Руиса с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реал Мадрид Барселона Ла Лига Серия А Наполи Руис
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 6 14
2 Реал Сосьедад 6 13
3 Атлетико  6 13
4 Атлетик Б 6 12
5 Вильярреал 7 11
6 Гранада 6 11
7 Барселона 6 10
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 5 15
...
4 Кальяри 5 9
5 Торино 4 9
6 Наполи 5 9
7 Рома 5 8
8 Болонья 5 8
...
20 СПАЛ 5 3
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Полузащитника "Локомотива" Баринова в детстве не взяли в "Спартак"
Фанаты "Роды" выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе
"Ливерпуль" могут исключить из Кубка английской лиги
"Уфа" подарила Квяту именную футболку и пожелала ему удачи в Сочи
Рифат Жемалетдинов: с "Зенитом" без Азмуна справиться проще
Игорь Лебеденко: Игнашевичу очень здорово удалось из футболиста стать тренером 1
"Реал" через год будет конкурентом "Барселоны" в борьбе за Фабиана Руиса
Поль Погба хочет зарабатывать по новому контракту в "МЮ" 600 тысяч фунтов в неделю 1
Димитар Бербатов: "МЮ" нужно снова сделать так, чтобы их соперники обделывались еще до игры
Хоакин Санчес вышел на второе место по числу проигранных матчей в истории Ла Лиги
Дмитрий Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah 1
Георгий Черданцев: в матче "Локомотив" — "Зенит" по идее все должно завершиться 0:0 3
Василий Уткин: я бы спокойно поспорил, что Мамаев сыграет за новый клуб больше матчей, чем Кокорин за свой старый 3
Андре Виллаш-Боаш: "Марсель" был бы идеальным вариантом для Кокорина, но вряд ли ему можно покидать Россию 3
Фрэнк Лэмпард разнес ФИФА за решение присудить приз за честную игру "Лидсу" и Бьелсе 1
Юрген Клопп: Гвардиола — лучший тренер, против которого я играл
Экс-вратарь "МЮ" и "Эвертона" Ховард 29 сентября проведет прощальный матч в карьере
Игорь Лебеденко — о лидерстве "Торпедо" в ФНЛ: задачи выхода в РПЛ нет
Вылет из Кубка России не повлиял на доверие Хохлову со стороны руководства "Динамо" 1
Коммерческий директор "Локо": ожидаем аншлаг на всех домашних матчах в ЛЧ
Василий Уткин: Гаттузо - мировая звезда редкого обаяния 1
"Барселона" подаст апелляцию на штраф в €300
Терри купил сторожевую собаку, чтобы обезопасить свой дом от грабителей 1
Главный тренер "Дженоа" получил два матча на исправление ситуации
"Айнтрахт" добился победы над "Унионом"
Алекс Крал: "Спартак" - исторически самый успешный клуб России 21
Симеоне заявил, что предпочтет победу над "Реалом" триумфу в Лиге чемпионов
В "Локомотиве" рассказали, как клуб борется с перепродажей билетов на матчи ЛЧ 1
Сергей Герасимец: у нас в комитетах РФС сидят нефутбольные люди, которые не привыкли думать 6
Сборную России в матче с Шотландией поддержат около 5 тысяч активных болельщиков 2
Все новости