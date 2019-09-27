"Реал" через год будет конкурентом "Барселоны" в борьбе за Фабиана Руиса

Мадридский "Реал" летом 2020 года попробует приобрести полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.Таким образом, "сливочные" составят конкуренцию "Барселоне", которая также заинтересована в услугах 23-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что "Наполи" минувшим летом отказался продавать Руиса "Реалу" за 45 млн евро. Итальянский клуб пытается продлить контракт с хавбеком и намерен поднять ему зарплату до 3 млн евро в год.Руис перешел в неаполитанский клуб из "Бетиса" в июле 2018 года. В сезоне-2018/19 полузащитник провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт Руиса с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.