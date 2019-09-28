Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос оскорбил помощника судьи в матче чемпионата Испании против "Атлетико". Об этом сообщает испанское издание AS.
О данном инциденте сообщил главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. По информации источника, после матча вспыхнула небольшая стычка.
Затем наставник "матрасников" сказал: "То, что происходит на поле, остается на поле. Помощник арбитра знает, что сказал Рамос".
"Газета.ру"
Серхио Рамос оскорбил помощника судьи в матче с "Атлетико"
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