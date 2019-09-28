Серхио Рамос оскорбил помощника судьи в матче с "Атлетико"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос оскорбил помощника судьи в матче чемпионата Испании против "Атлетико". Об этом сообщает испанское издание AS.О данном инциденте сообщил главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. По информации источника, после матча вспыхнула небольшая стычка.Затем наставник "матрасников" сказал: "То, что происходит на поле, остается на поле. Помощник арбитра знает, что сказал Рамос".