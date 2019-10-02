Экс-президент "Валенсии" приговорен к 2 годам тюрьмы. Он пытался похитить нового главу клуба

Суд приговорил бывшего президента "Валенсии" Хауна Баутисту Солера к двум годам тюремного заключения, сообщает football-espana.net.Солер владел испанским клубом с 2004 по 2008 год, после чего продал свои акции Висенте Сориано. Сообщается, что Солер недополучил 39 млн евро в процессе купли-продажи, а потому решил взять свое силой.В 2014 году Солер разработал план похищения Сориано. Вместе с группой людей он хотел проникнуть в его частный дом, где, предположительно, хранились 15 млн евро. План был провален, поскольку о намерениях Солера узнала полиция. Солер и еще три человека были арестованы той же весной.