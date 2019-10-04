У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит

"Реал" опубликовал заявление о состоянии вратаря Тибо Куртуа.Напомним, Куртуа был заменен в перерыве игры группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (2:2)."В связи с появившейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа, "Реал" хочет уточнить следующие моменты:1. У нашего игрока не было диагностировано паническое расстройство. Эта информация абсолютно недостоверна.2. У Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом. Из-за этого он не смог завершить игру с "Брюгге", ему уже оказали помощь.3. Игрок положительно реагирует на лечение", — говорится на официальном сайте "Реала".