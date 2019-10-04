Ривалдо: Месси должен быть лучше защищен на этом этапе карьеры

Бывший футболист "Барселоны" Ривалдо считает, что сине-гранатовым сейчас не стоит предоставлять слишком много игрового времени форварду Лионелю Месси, который пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы."Значение Месси в победе над "Интером" в Лиге чемпионов только подтверждает моё мнение о том, что он должен быть лучше защищён на этом этапе карьеры.Ему нужно дать возможность полностью восстановиться, чтобы он не чувствовал никакой боли и перестал бояться сражаться за мяч. Лео должен получать удовольствие на поле. Он очень важен для "Барселоны", особенно когда находится в лучшей форме.В следующем матче "Барселона" сыграет с "Севильей", и, конечно, Месси захочет выйти на поле. Возможно, клубу стоит обдумать этот вопрос с медицинским штабом. Играть много после травмы может быть рискованно", — цитирует Ривалдо Goal.