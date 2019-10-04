"Реал" рассматривает вариант с приобретением Облака за 120 млн евро

Голкипер "Атлетико" Ян Облак может продолжить карьеру в "Реале", сообщает El Desmarque.Согласно информации источника, в "Королевском клубе" обеспокоены не лучшей игрой в текущем сезоне вратаря Тибо Куртуа. В связи с этим на "Сантьяго Бернабеу" рассматривают вариант с покупкой словенского голкипера "матрасников". "Сливочные" рассчитывают заманить 26-летнего футболиста выгодным личным контрактом и заплатить за него сумму отступных в размере € 120 млн.