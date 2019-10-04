"Барселона" может расстаться с Гризманном из-за его отношений с Месси

"Барселона" может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном всего через год после его перехода в каталонский клуб из "Атлетико", сообщает Le10Sport.Согласно информации источника, отношения между французом и капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси оставляют желать лучшего. Аргентинец недоволен тем, что "Барса" приобрела Гризманна, вместо того чтобы потратить деньги на возвращение из "Пари Сен-Жермен" Неймара. Если в ближайшие месяцы отношения между Месси и французским нападающим не улучшатся, на "Камп Ноу" будут готовы использовать второго для переговоров следующим летом с "ПСЖ" по тому же Неймару.