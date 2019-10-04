Тренер сборной Испании: думаю, у Рамоса получится играть до 40 лет

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено считает, что защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос проведёт на высоком уровне ещё не один сезон."Рамос добивается невероятных результатов. Он отдаёт все сили ради команды — в зале, в раздевалке и на поле. Я всегда вижу в нём дух к совершенствованию во всём. Он демонстрирует превосходное отношение к делу.Серхио побьёт рекорд Икера Касильеса по количеству матчей за сборную. Рамос хочет продолжать играть до 40 лет, и думаю, у него всё получится, поскольку он невероятен во всех отношениях", - цитирует Морено Goal.