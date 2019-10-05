Зинедин Зидан поздравил Азара с первым голом за "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара в матче с "Гранадой". Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".28-летний бельгиец отличился на последних минутах первого тайма."Мы желаем видеть его именно таким — активным и быстрым. Азар скучал по забитым мячам. В раздевалке он выглядел довольным. Мы все счастливы за него. Надеюсь, этот гол станет началом большого пути", — сказал Зидан.