"Валенсия" обратилась в телекомпанию с просьбой не показывать протесты против главы клуба

Представители "Валенсии" обратились в Mediapro, компанию, транслирующую матчи чемпионата Испании, с просьбой не показывать по телевидению болельщиков, которые протестуют против политики руководства клуба. Об этом сообщает Onda Cero.Президент "Валенсии" Анил Мурти и владелец клуба Питер Лим подвергаются жестокой критике со стороны фанатов. Некоторые решения руководства не пришлись по нраву поклонникам команды, а особенно решение уволить с поста главного тренера Марселино, который в прошлой кампании вывел команду в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Испании.