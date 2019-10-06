"Барселона" с крупным счетом выиграла у "Севильи"

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 4:0.



Чемпионат Испании



8 тур



Голы: Суарес, 27, Видаль, 32, Дембеле, 35, Месси, 78.



"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Тодибо (Араухо, 73), Роберто, Ф. де Йонг, Артур (Бускетс, 65), Видаль (Ракитич, 70), Дембеле, Месси, Суарес.



"Севилья": Вацлик, Регилон, Каррису, Диего Карлос, Навас, Банега, Фернандо, О. Торрес (Жордан, 46), Нолито (Мунир, 46), Окампос, Л. де Йонг (Чичарито, 65).



Предупреждения: Регилон, 22, Каррису, 34, Семеду, 39, Дембеле, 53, Суарес, 64, Пике, 84, Бускетс, 88, Банега, 90+1.



Удаления: Араухо, 87, Дембеле, 87.