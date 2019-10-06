Лионель Месси — первый игрок в XXI веке, забивающий голы в Ла Лиге в 16 сезонах кряду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом в XXI веке, которому удается забивать голы в 16 розыгрышах чемпионата Испании подряд.

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В матче 8-го тура Ла Лиги против "Севильи" аргентинец отличился на 78-й минуте, для него этот гол стал первым в этом сезоне.Свой первый мяч в испанском первенстве Месси забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", тогда форварду было 17 лет 10 месяцев и 7 дней. Всего на счету Месси 420 голов в Ла Лиге.