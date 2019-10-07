"Эспаньол" уволил Давида Гальего с поста главного тренер команды. Вместо него назначен 44-летний экс-тренер "Севильи" Пабло Мачин, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Такое решение было принято после поражения "Эспаньола" от "Мальорки" (0:2) 6 октября в 8-м туре чемпионата Испании. Клуб из Барселоны расположился в турнирной таблице на предпоследнем, 19-м месте. В Лиге Европы у команды дела обстоят чуть лучше — на групповом этапе "Эспаньол" дома сыграл вничью с "Ференцварошом" (1:1) и победил в гостях московский ЦСКА (2:0).
Sport24.ru
"Эспаньол" сменил главного тренера
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