Месси уговаривал арбитра не удалять Дембеле: он не понимает испанского!

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступился за своего одноклубника Усмана Дембеле во время матча 8-го тура Ла Лиги.В концовке встречи французский форвард несколько раз сказал арбитру Матеу Лаосу "muy malo" ("очень плохо"), после чего судья удалил игрока, восприняв сказанное как критику его работы.Журналисты Marca расшифровали, что сказал Месси Лаосу. Аргентинец уверял, что Дембеле не понимает испанского и вовсе не собирался критиковать судью. Рефери остался непреклонен, оставив удаление в силе и написав об инциденте в отчете после матча.