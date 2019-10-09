Попеску: я играл с Ромарио, и Роналдо, но лучший в истории - Месси

Бывший капитан "Барселоны" Георге Попеску считает нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси лучшим футболистом в истории."Очень сложно сказать, кто является лучшим футболистом, с которым я играл, ведь я был одноклубником Ромарио, Роналдо, Стоичкова, Фигу и Хаджи. Очень сложно выбрать кого-то одного, но Месси — лучший футболист в истории, безусловно.Ни Ромарио, ни Роналдо, которые были очень хороши, не достигли уровня Лео. Месси является лучшим в мире уже 10 лет, а не так, что в этом сезоне — да, а в следующем — нет.Лучший румынский футболист в истории? Хаджи. Не только лучший в Румынии, но и один из лучших в истории европейского футбола", — сказал Попеску в интервью Radio Marca.