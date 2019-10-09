Бербатов рассказал, почему Бэйлу нужно уйти из "Реала"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказался о ситуации полузащитника Гарета Бэйла в "Реале"."Сложная ситуация, но теперь он вновь играет, так что, думаю, они с Зиданом все уладили. Они оба желают "Реалу" только хорошего.Бэйл, забивший так много голов, все еще не получил должного признания и уважения, это мне кажется странным. Они иногда освистывали и Роналду. Я смотрел на все это и думал: "Какого черта?! Чего вам нужно?".Если он не будет играть постоянно, то ему нужно уходить. Я бы хотел видеть его в "Манчестер Юнайтед". Это было бы хорошо для него", — сказал Бербатов.