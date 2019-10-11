Морено: не исключаю, что Фати сыграет за Испанию на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено высказался о 16-летнем полузащитнике "Барселоны" Ансу Фати, который накануне был вызван в молодежную команду испанцев."Я бы хотел, чтобы Фати был молодежной сборной Испании. Он был у нас в предварительном списке. Он сломал систему с точки зрения игроков в определенных возрастных группах. Надеюсь, он сможет помочь молодежной сборной с квалификацией.Я не исключаю, что он сможет сыграть на Евро-2020. Было бы глупо говорить, что он не поедет", — цитирует Морено Marca.Ансу Фати, родившийся в Гвинее-Бисау, в четверг получил разрешение выступать за сборную Испании. Футболист получил испанское гражданство еще в сентябре, теперь же ФИФА одобрила смену "футбольного гражданства".Таким образом, хавбек "Барселоны" может дебютировать за молодежную сборную Испании в матче квалификации Евро-2021 против Черногории 15 октября.