Главный тренер сборной Испании Роберт Морено высказался о 16-летнем полузащитнике "Барселоны" Ансу Фати, который накануне был вызван в молодежную команду испанцев.
"Я бы хотел, чтобы Фати был молодежной сборной Испании. Он был у нас в предварительном списке. Он сломал систему с точки зрения игроков в определенных возрастных группах. Надеюсь, он сможет помочь молодежной сборной с квалификацией.
Я не исключаю, что он сможет сыграть на Евро-2020. Было бы глупо говорить, что он не поедет", — цитирует Морено Marca.
Ансу Фати, родившийся в Гвинее-Бисау, в четверг получил разрешение выступать за сборную Испании. Футболист получил испанское гражданство еще в сентябре, теперь же ФИФА одобрила смену "футбольного гражданства".
Таким образом, хавбек "Барселоны" может дебютировать за молодежную сборную Испании в матче квалификации Евро-2021 против Черногории 15 октября.
Sport24.ru
Морено: не исключаю, что Фати сыграет за Испанию на Евро-2020
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