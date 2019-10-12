» » У "Барселоны" пять кандидатов на замену Суаресу

У "Барселоны" пять кандидатов на замену Суаресу

"Барселона" рассматривает варианты подписания форварда, который стал бы заменой Луису Суаресу, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба готово выделить солидную сумму на покупку нового нападающего. Однако, когда это случится, будет зависеть от производительности уругвайца. Если он убедит в своей состоятельности, вопрос о трансфере нового игрока в линию атаки будет отложен до 2021 года, если нет — приоритетной трансферной целью сине-гранатовых по окончании текущего сезона будет один из пяти форвардов: Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Лаутаро Мартинес ("Интер").

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Суарес Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Виллаш-Боаш рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
Ари признан лучшим футболистом "Краснодара" в сентябре
Виллаш-Боаш: у "Марселя" нет денег на трансферы
У "Барселоны" пять кандидатов на замену Суаресу
Черчесов опубликовал пост в инстаграме в преддверии матча с Кипром 1
Нойштедтер: "Динамо" надо быть наглее на поле, мы слишком добрые 1
Новиков: доволен настроем "Динамо", вижу, что у ребят глаза горят
Нойштедтер: ни разу не видел, чтобы кто-то смог обвести Марио Фернандеса даже на тренировках 2
Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа
В Англии хавбека "Спартака" Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией 3
"Балтика" провела урок физкультуры
"Армавир" посетил казачью школу-интернат
Школьники побывали на тренировке "Торпедо"
Д. Комбаров дебютировал в кино 5
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
Канте вновь получил травму
Чочиев — о фото с Кокориным: максимально долгожданная встреча
Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе
Сборная Уругвая в товарищеском матче победила Перу
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в пабе
Ван дер Сар рассказал, чем Де Лигт похож на Роналду
Кан и Клинсманн включены в Зал славы футбола Германии
Шевченко: Украина должна показать свое лицо в матчах с Португалией и Сербией
Сантуш: после гола Роналду Люксембургу игроки сборной Португалии начали думать о матче с Украиной
Семеду: Португалия хочет победить Украину 1
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Морено: не исключаю, что Фати сыграет за Испанию на Евро-2020
Тренер сборной Литвы: сборная Украины - прекрасный пример для нас
Прядкин прокомментировал идею создания фонда финансирования футбольных клубов 1
Саутгейт: игроки сборной Англии должны осознать, что они выдали не лучший матч против Чехии
Все новости