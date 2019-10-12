"Барселона" предложит Месси контракт на 10 лет

Руководство "Барселоны" заинтересовано в продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. Договор аргентинца с каталонцами действует до лета 2021 года.Как сообщает Cadena Ser, в "Барселоне" готовы предложить 32-летнему футболисту 10-летний контракт. При этом каталонцы рассчитывают, что форвард будет играть минимум до 2022 года, а длительное соглашение продолжит действовать даже в случае окончания аргентинцем карьеры.Отметим, что в текущем контракте есть пункт, позволяющий Лионелю Месси уйти из команды следующим летом.Аргентинский нападающий играет в "Барселоне" с 2003 года. В активе Месси 692 матча за каталонцев и 604 гола при 244 результативных передачах.