Рауль: Рамос - символ "Реала" и сборной Испании

Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес поздравил Серхио Рамоса с рекордом по количеству матчей за испанскую национальную команду.Вчера, 12 октября, Рамос провёл 168 встречу в составе "красной фурии". Защитник вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя вратаря "Порту" Икера Касильяса."Хочу поздравить Рамоса с тем, что он является символом „Реала“ и сборной Испании, а также сказать, чтобы он продолжал получать удовольствие от футбола и играл столько, сколько захочет. Пускай Серхио продолжает дарить радость болельщикам", - цитирует Рауля Mundo Deportivo.