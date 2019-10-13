"Бетис" заинтересован в голкипере "Реала" Лунине

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Вальядолиде", может перейти в "Бетис", сообщает El Mundo Deportivo.Согласно информации источника, севильский клуб заинтересован в аренде 20-летнего украинца. Главный тренер "Бетиса" Руби недоволен действиями вратарей своей команды, поэтому рассчитывает усилить эту позицию Луниным уже в январе. Украинец, не имеющий игровой практики в "Вальядолиде", готов сменить команду и перебраться в Севилью.