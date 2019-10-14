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"Барселона" выступила в поддержку заключённых лидеров Каталонии

"Барселона" на своём официальном сайте выступила с заявлением в связи с заключением девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный Испанский Суд приговорил к тюремным срокам от девяти до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.

"Барселона" как одна из ведущих организаций Каталонии и в связи со своей историей выступает со следующим заявлением в защиту свободы самовыражения и права выбора. Профилактические заключения в тюрьму не разрешили конфликт, и точно так же не помогут и сегодняшние решения суда, потому что тюрьма – не решение. Разрешение конфликта в Каталонии должно произойти исключительно в результате политического диалога.

В связи с последними событиями клуб как никогда ранее просит всех политических лидеров запустить процесс диалога и переговоров для разрешения конфликта и освобождения заключённых гражданских и политических лидеров. Мы также выражаем поддержку и солидарность семьям тех, кого лишили свободы", — говорится в заявлении сине-гранатовых.

"Чемпионат"


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Теги: Барселона Ла Лига
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