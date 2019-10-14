Хави - о тюремном заключении лидеров Каталонии: позор!

Легенда "Барселоны" Хави, ныне возглавляющий катарский "Аль-Садд", отреагировал на заключение девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году."Позор!" — написал Хави на странице в инстаграме на трёх языках: каталонском, испанском и английском. Также бывший игрок "Барселоны" перечислил имена всех заключённых лидеров Каталонии и добавил хештег "Свободу политзаключённым".Ранее заключение лидеров Каталонии прокомментировали "Барселона" и "Эспаньол".