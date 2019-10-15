"Барселона" U12 пропустила турнир, решив не играть в форме с символикой Испании

"Барселона" U12 отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup, так как не хотела играть в футболках с государственной символикой, сообщает AS.По информации источника, команда приняла участие в квалификации турнира, так как могла выступать в форме клуба. Однако "Барселона" U12 не приехала на финальные матчи, которые прошли в Каталонии в минувшие выходные."Они должны были выступать в финальных матчах в испанских футболках. Руководители "Барселоны" были непреклонны и заявили, что их команда не станет играть не в клубной форме", — сообщил ведущий радиостанции Cadena SER Catalunya.