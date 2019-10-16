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Первое Эль-Класико сезона могут перенести в Мадрид из-за протестов в Барселоне

Матч 1-го круга испанской Ла Лиги сезона-2019/20 между «Барселоной» и «Реалом», намеченный на 26 октября, должен состояться на стадионе «Камп Ноу», но может пройти в Мадриде.

Как сообщает Marca, Ла Лига просит сыграть первое Эль-Класико сезона на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а игру второго круга провести 1 марта в Барселоне.

Данное предложение связано с неспокойной политической ситуацией в столице Каталонии: протесты в Барселоне начались после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Sport24


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Теги: Барселона Реал Ла Лига
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