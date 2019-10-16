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Матч "Барселона" - "Реал" могут перенести в Мадрид из-за протестов

Грядущий матч Примеры "Барселона" - "Реал" может быть перенесён из столицы Каталонии в Мадрид, сообщает AS.

По данным источника, руководство Примеры направило соответствующий запрос клубам в связи с акциями протеста, которые проходят в Барселоне из-за судебных приговоров политическим лидерам.

Матч должен состояться 26 октября на "Камп Ноу". Но в Примере опасаются, что неспокойная обстановка в городе может негативно повлиять на проведение столь важной игры. В связи с этим командам предлагают поменяться кругами. То есть во втором круге "класико" будет проходить в Барселоне.

Из-за акций протеста "Барселона" уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с "Эйбаром" каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе. Протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты "Барселоны" не могут добраться до аэропорта. Ранее хавбеку "Барсы" Ивану Ракитичу уже пришлось идти пешком из аэропорта.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Барселона Реал Ла Лига
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