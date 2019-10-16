Матч "Барселона" — "Реал" могут перенести на 18 декабря

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" может быть перенесен на 18 декабря по причине напряженной политической обстановки в Каталонии. Об этом сообщает Marca.Встреча запланирована на 26 октября, однако массовые беспорядки делают проведение игры в Барселоне небезопасным, а поскольку командам ранее не удалось договориться о том, чтобы поменяться кругами и провести игру в Мадриде, то существует вариант с переносом даты игры.Комитет по проведению соревнований должен огласить окончательное решение до 21 октября.