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Матч "Барселона" — "Реал" могут перенести на 18 декабря

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" может быть перенесен на 18 декабря по причине напряженной политической обстановки в Каталонии. Об этом сообщает Marca.

Встреча запланирована на 26 октября, однако массовые беспорядки делают проведение игры в Барселоне небезопасным, а поскольку командам ранее не удалось договориться о том, чтобы поменяться кругами и провести игру в Мадриде, то существует вариант с переносом даты игры.

Комитет по проведению соревнований должен огласить окончательное решение до 21 октября.

Sport24


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Теги: Барселона Реал Ла Лига
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