Арестованы грабители домов футболистов "Реала" и "Атлетико"

В Испании была задержана банда воров, которая специализировалась по ограблениям домов известных футболистов, сообщает Marca.Аресты проводились по всему Мадриду и Толедо, в результате полиция нашла некоторые ценные вещи, украденные из домов игроков.За последнее время жертвами грабителей стали Зинедин Зидан, Альваро Мората, Каземиро, Иско и другие футболисты и тренеры. А дом игрока "Атлетико" Томаса Партея пытались ограбить дважды в течение недели.