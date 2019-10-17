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Арестованы грабители домов футболистов "Реала" и "Атлетико"

В Испании была задержана банда воров, которая специализировалась по ограблениям домов известных футболистов, сообщает Marca.

Аресты проводились по всему Мадриду и Толедо, в результате полиция нашла некоторые ценные вещи, украденные из домов игроков.

За последнее время жертвами грабителей стали Зинедин Зидан, Альваро Мората, Каземиро, Иско и другие футболисты и тренеры. А дом игрока "Атлетико" Томаса Партея пытались ограбить дважды в течение недели.

Sport24


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Теги: Реал Атлетико Ла Лига
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