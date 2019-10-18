Матч "Барселона" — "Реал" отложен, решение о новой дате примут клубы

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявил о переносе матча 10-го тура Ла Лиги "Барселона" — "Реал".Напомним, что изначально первое Эль-Класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу".В официальном заявлении RFEF говорится, что оба клуба до 21 октября должны договориться о новой дате проведения матча. Если клубы не смогут согласовать новую дату, то решение будет принимать Комитет по проведению соревнований RFEF. Ранее СМИ сообщали о переносе матча на 18 декабря.Решение о переносе игры вызвано неспокойной политической ситуацией в столице Каталонии: протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.