"Реал" вслед за "Барселоной" предложил провести эль-класико 18 декабря

"Реал" выступил с заявлением относительно новой даты проведения матча 10-го тура Ла Лиги c "Барселоной".Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу". Решение о переносе игры вызвано неспокойной политической ситуацией в столице Каталонии: протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.Сегодня Королевская испанская футбольная федерация объявила, что "Барселона" и "Реал" до 21 октября должны договориться о новой дате проведения матча."Барселона" ранее сообщила, что предложит перенести матч на 18 декабря. "Реал" на своем официальном сайте назвал ту же дату для проведения эль-класико."В связи с решением Комитета по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации отложить матч между "Барселоной" и "Реалом", который был запланирован на 26 октября, и с тем, что клубы должны договориться о новой дате матча, "Реал" хочет сообщить, что датой, предложенной обоими клубам, является 18 декабря", — говорится в сообщении.