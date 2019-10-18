В матче 9-го тура чемпионата Испании "Гранада" дома обыграла "Осасуну" со счетом 1:0.
Чемпионат Испании
9 тур
Голы: Дуарте, 38
Гранада: Силва, Нева, Мартинес, Дуарте, Диас, Эррера, Гоналон, Вадильо (Мачис, 67), Пуэртас, Фернандес, Сольдадо (Азиз, 59)
Осасуна: Рубен, Эрнандес, Видаль, Санхурхо (Мерида, 62), Эступинан, Ронкалья, Торрес, Монкайола, Брашанац, Льямас (Лопес, 66), Авила
Предупреждения: Эступинан, 12, Льямас, 24, Фернандес, 27, Авила, 40, Санхурхо, 54, Мартинес, 65
"Гранада" дома обыграла "Осасуну"
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