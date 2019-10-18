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Симеоне - о переносе эль-класико: футбол в Каталонии сейчас не на первом месте

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал перенос эль-класико между "Реалом" и "Барселоной".

"В этой ситуации есть гораздо более важные вопросы, нежели футбольный матч. Надеюсь, скоро в Каталонии снова воцарится спокойствие, а ситуация станет более мирной. На данный момент футбол там не находится на первом месте", — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, встреча должна пройти 26-го октября, однако из-за протестов в Каталонии матч может быть перенесен на декабрь.


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Теги: Симеоне Барселона Реал Ла Лига
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