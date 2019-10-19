Азар из-за рождения четвертого ребенка пропустит матч с "Мальоркой"

Бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против "Мальорки".Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.Помимо Азара сегодняшний матч пропустят Дани Карвахаль, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Тони Кроос, Лукас Васкес, Начо и Марко Асенсио.