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Азар из-за рождения четвертого ребенка пропустит матч с "Мальоркой"

Бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против "Мальорки".

Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.

Помимо Азара сегодняшний матч пропустят Дани Карвахаль, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Тони Кроос, Лукас Васкес, Начо и Марко Асенсио.

Sport24


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Теги: Азар Реал Мальорка Ла Лига
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