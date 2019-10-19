Куртуа прокомментировал поражение "Реала" от "Мальорки": это позор!

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение от "Мальорки" (0:1) в матче 9 тура чемпионата Испании."Мы ожидали увидеть такую "Мальорку". Тренер говорил нам, что соперник будет действовать максимально интенсивно, и мы должны соответствовать этому. У нас были моменты, но нам не хватало последнего паса. У них больше не было моментов. Я думаю, это позор. Мы должны были здесь побеждать.Не думаю, что перенос матча с "Барселоной" повлиял на нас. Впереди у нас была эта встреча, потом "Галатасарай". Мы почти все играли за сборные. У нас не было много времени, чтобы думать об этом", - цитирует Куртуа Marca.