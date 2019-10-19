Зидан рассказал, чего сейчас не хватает "Реалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от "Мальорки" (0:1) в выездном матче 9-го тура Ла Лиги."Мы очень плохо начали матч. Заключительную часть первого тайма мы провели неплохо, после перерыва создавали моменты, но не преуспели в их реализации, потому пришлось тяжело. В этом матче нам не хватало всего, но старт игр в нашем исполнении был особенно плох.Проблема в том, что нам нужно демонстрировать свой класс каждые три дня. Нужно непрерывно показывать свой уровень. Я бы не сказал, что я обеспокоен, мне не нравится это слово, но если мы хотим что-нибудь выиграть в этом сезоне, нам нужна стабильность", — цитирует Зидана Marca.